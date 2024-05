Hamas feuert erstmals seit Monaten Raketen auf Tel Aviv

Erstmals seit vier Monaten hat die islamistische Terrororganisation Hamas erneut Raketen auf den Großraum Tel Aviv gefeuert. Im Stadtzentrum von Tel Aviv waren mehrere Explosionen zu hören. In mehreren Städten im Großraum der Küstenmetropole gab es Raketenalarm. Der militärische Hamas-Arm, die Kassam-Brigaden, reklamierten die Angriffe für sich. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte oder Sachschäden.

Nach israelischen Militärangaben wurden acht Raketen aus der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens auf die israelische Küstenmetropole abgefeuert.

An image shows that the Hamas rocket barrage on central Israel was launched from the Rafah area. pic.twitter.com/bxenRi1JJA