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Neuer Premier

EU gibt 16 Milliarden Euro für Ungarn frei

29.05.26, 14:48
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Die bisher eingefrorenen Finanzmittel werden freigegeben. 

Das gab EU-Chefin von der Leyen am Freitag bekannt.

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