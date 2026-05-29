oe24.at Welt © Getty Neuer Premier EU gibt 16 Milliarden Euro für Ungarn frei 29.05.26, 14:48 Teilen Die bisher eingefrorenen Finanzmittel werden freigegeben. Das gab EU-Chefin von der Leyen am Freitag bekannt. Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden. Die Top-Stories vom oe24 E-Paper Nachtschwärmer bei U-Bahn-Station brutal überfallen Schumacher frisch verliebt: DAS ist seine neue Liebe Clara "Bin jetzt arm!" Amira Aly schockt mit Aussage Ebola-Alarm bei Uganda-Rückkehrer in Oberösterreich Knalleffekt: Oliver Glasner steht vor Blitz-Wechsel Facebook-Femizid: Steirer (28) schockt mit neuen Aussagen Eskalation im Iran: Neue US-Angriffe - Mullahs üben Vergeltung Beauty-OP-Drama: Gina-Lisa Lohfink hat Angst ihr Bein zu verlieren Messerangriff am Bahnhof: Mann greift Passanten an WM-Premiere für Pizzera: Mit Song über Alaba, Arnie & Co.