Experte warnt: HIER könnte Putin die NATO angreifen

Experten warnen vor einem russischen Angriff: "Die Menschen begreifen die aktuelle Situation einfach nicht“

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine warnen zahlreiche Experten schon fast gebetsmühlenartig davor, dass Putin weitere europäische Staaten angreifen könnte. Bedroht sind dabei auch EU- und NATO-Staaten, besonders auf das sogenannte Narwa-Szenario wird dabei immer wieder hingewiesen.

Narwa ist eine 50.000-Einwohner-Stadt in Estland, direkt an der Grenze zu Russland. Die Mehrheit der Bevölkerung spricht hier Russisch.

Militärexperte Carlo Masala warnt in seinem aktuellen Buch „Wenn Russland Gewinnt“ davor, dass Putin mit einem Angriff auf diese Stadt die NATO herausfordern könnte. Laut Artikel 5 des Nordatlantikvertrags wäre das Bündnis verpflichtet, auf einen solchen Angriff zu reagieren und Estland Beistand zu leisten.

Putin will NATO testen

Dass dies fraglich ist, glaubt im gemeinsamen NTV-Interview auch Sönke Neitzel: „Ich bin wie Carlo überzeugt: Wladimir Putin denkt in Opportunitäten und wird uns vorher testen. Deshalb sollten wir so handeln, als könnte dies unser letzter Sommer in Frieden sein“. Masala verweist darauf, dass Russland seine militärische Stärke bereits wieder herstellt. Wie bereits vor dem Ukraine-Krieg könnte der Westen erneut überrascht werden. „Wir werden erneut überrascht, wenn Putin mit seinen Truppen die Grenze überquert.“

In seinem Buch skizziert Masala einen russischen Angriff auf Narwa als Gedankenspiel. „Speziell das Narwa-Szenario ist auch als Anregung für ein breiteres Publikum gedacht, nicht nur für Kommandostäbe. Denn dieser Diskurs ist in Deutschland nicht sehr präsent. Viele Leute halten einen russischen Angriff für übertrieben, für Quatsch oder Kriegstreiberei. Ganz nüchtern betrachtet ist er aber im Bereich des Denkbaren“, so der Experte.

Putin werde weiter auf die militärische Karte setzen, sind sich die beiden Experten einig. Der Westen und besonders Europa muss sich dafür wappnen und massiv aufrüsten.