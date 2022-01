Fauci: Anstieg der Neuinfektionen in USA "wirklich beispiellos"

''Fast vertikaler Anstieg'' der Infektionen in den USA.

Washington. Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante erleben die USA nach Angaben des führenden Epidemiologen Anthony Fauci derzeit "fast einen vertikalen Anstieg" der Corona-Neuinfektionen. "Wir befinden uns definitiv mitten in einem sehr ernsten Anstieg und Aufwärtstrend der Fälle", sagte Fauci am Sonntag dem Fernsehsender ABC. Dass die Kurve der Neuinfektionen so steil in die Höhe schieße, sei "wirklich beispiellos".

Am Freitag waren in den USA mehr als 440.000 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Das waren fast genau 200.000 mehr als bei dem Höhepunkt der Pandemie im vergangenen Februar.

Fauci hob hervor, die Entwicklung in Südafrika gebe aber Anlass zur Hoffnung. Dort war die Omikron-Variante Ende November erstmals nachgewiesen worden. Kurz vor Silvester erklärte die südafrikanische Regierung, der Höhepunkt der durch Omikron ausgelösten neuen Corona-Welle sei bereits überschritten.

Unterrichtsbeginn an US-Schulen am Montag

Fauci verwies darauf, dass die Hospitalisierungs- und die Sterberate in den USA in den vergangenen Wochen deutlich niedriger gewesen sei als bei vorherigen Corona-Wellen. Mit Blick auf den für Montag vorgesehenen Unterrichtsbeginn an US-Schulen nach den Weihnachtsferien rief der Berater von Präsident Joe Biden die Eltern auf, ihre Kinder gegen Corona impfen zu lassen, bei Bedarf zu testen und sie mit einer Maske in den Unterricht zu schicken.

Unter diesen Voraussetzungen seien die Risiken durch Corona geringer als "die schädliche Wirkung", wenn sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürften, sagte Fauci.