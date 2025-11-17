Alles zu oe24VIP
© gettyimages

Nach 48 Sekunden

Genervter Wikipedia-Gründer bricht Interview ab: "Dümmste Frage der Welt!"

17.11.25, 12:57
Der Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales bricht ein Interview nach nur 48 Sekunden ab - sichtlich genervt beschwert er sich bei seinem Interviewpartner: "Das ist die dümmste Frage der Welt!" und zischt aus dem Aufnahmeraum. 

Es klingt geradezu ironisch, dass ausgerechnet Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales ein Interview mit dem Journalisten Tilo Jung für sein bekanntes Format "Jung & Naiv" nach nur 48 Sekunden abbricht. 

Wales bei erster Frage eingeschnappt

Grund dafür: Seine Fragestellung! Da wollte der Plattform-Erfinder sich nicht mehr erklären. Worum es konkret geht: Schon nach der ersten Interview-Frage war alles vorbei. Podcaster Jung stellte seinen Gast vor und fragte dann, ob Wales alleiniger Gründer oder Co-Gründer des Online-Lexikons Wikipedia sei. Wales war sofort eingeschnappt: „Es ist egal. Das ist die dümmste Frage der Welt! Nennen Sie mich, wie Sie wollen.“ 

"Ich bin fertig"

Doch Jung hakte nach und wiederholte seine Frage. Das war dem Wikipedia-Chef zu viel: „Ich habe Ihre Frage jetzt viermal beantwortet, es ist egal. Wissen Sie was, ich bin fertig, danke schön.“ Daraufhin erhob sich der Unternehmer und stürmte aus dem Studio, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Heftiger Streit in der Vergangenheit?

Der Auslöser für den Ausraster dürfte in der Vergangenheit liegen: Denn eigentlich sollen die zwei Männer Jimmy Wales und Larry Sanger das Online-Portal zusammen gegründet haben - im Jahr 2001. Allerdings soll sich der jüngst gereizte Interviewpartner Wales gelegentlich als alleiniger Gründer bezeichnet haben. Larry Sanger soll seinen ehemaligen Geschäftspartner daraufhin der Lüge bezichtigt haben. Ein jahrelanger Streit entbrannte - und auf Wikipedia selbst werden die zwei

