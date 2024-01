Gutschein-Schock: Aus für Sodexo!

Die Gutscheine in Papierform könnten in Zukunft ausgedient haben.

Das Gutschein-Unternehmen Sodexo firmiert in Österreich ab kommender Woche unter dem Namen Pluxee. Der französische Konzern stellt sich gerade neu auf und will seine Tochter Pluxee Anfang 2024 an die Börse bringen. Pluxee bietet Unternehmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa Essens- oder Mobilitätsgutscheine und andere Belohnungssysteme an und wächst schneller als der Mutterkonzern. Die neue Marke soll "zeitgemäß digital" werden, heißt es in einer Aussendung.

Die Gutscheine in Papierform könnten in Zukunft ausgedient haben. "Wir kommen aus einer Welt mit Papiergutscheinen, aber zunehmend möchten Menschen auch einfach nur das Handy hinhalten", sagte Pluxee-Chef für Österreich und Deutschland, Andreas Sticha, im Oktober laut der deutschen Zeitung "Bild". In Deutschland heißt Sodexo schon länger Pluxee. Insgesamt wurde die Umbenennung schon in 31 Ländern umgesetzt.

Unternehmen nutzen Gutscheine von Sodexo für ihre Beschäftigten als Anreiz oder Benefit. Mit den Gutscheinen können sie in Supermärkten oder Restaurants bezahlen. In Österreich erhielten Menschen, deren Bankdaten nicht bekannt sind bzw. die kein Konto haben, den Klimabonus in Form von Sodexo-Gutscheinen.