Israel erwägt einseitige Waffenruhe im Gaza-Konflikt

Tel Aviv. Das israelische Sicherheitskabinett will einem Medienbericht zufolge noch am Donnerstag über einen Vorschlag abstimmen, der einen einseitigen Waffenstillstand im Konflikt mit militanten Palästinensern im Gazastreifen vorsehe. Die Feuerpause solle dann innerhalb von 24 Stunden in Kraft treten, meldete der israelische Fernsehsender Kan weiter. Israelische Regierungsvertreter äußerten sich vorerst nicht zu dem Bericht.

Mehr dazu in Kürze ...