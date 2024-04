Israel nimmt Schwester von Hamas-Chef fest

Die 57-Jährige soll "Kontakt mit Hamas-Aktivisten unterhalten haben".

Die israelische Polizei hat nach eigenen Angaben die Angehörige eines ranghohen Mitglieds der islamistischen Hamas wegen mutmaßlicher Sicherheitsvergehen festgenommen. Nach israelischen Medienberichten handelt es sich um eine Schwester des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh, der in Katar lebt.

Die in Tel Sheva im Süden Israels festgenommene 57-Jährige werde verdächtigt, "Kontakt mit Hamas-Aktivisten unterhalten zu haben", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Sie identifiziere sich mit einer Terrororganisation und werde der Hetze und Unterstützung von Terroranschlägen in Israel beschuldigt.

"Während der Razzia in ihrem Haus fanden die Sicherheitskräfte Dokumente, Mediengeräte, Telefone sowie weitere Befunde und Beweise, die sie mit schweren Sicherheitsvergehen gegen den Staat Israel in Verbindung bringen", hieß es weiter. Sie solle noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Israelische Medien hatten in der Vergangenheit berichtet, drei Schwestern Haniyeh hätten Beduinen im Süden Israels geheiratet und seien israelische Staatsbürgerinnen geworden.