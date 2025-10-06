Alles zu oe24VIP
© Twitter

Radsport

Israel-Premier Tech benennt sich 2026 um

06.10.25, 23:16
"Im Sport erfordert Fortschritt oft Opfer, und dieser Schritt ist unerlässlich, um die Zukunft des Teams zu sichern."

Die in den vergangenen Wochen ins Visier von pro-palästinensischen Aktivisten geratene Rad-Equipe Israel-Premier Tech unterzieht sich einer Umbenennung. Wie das Team am Montag bekannt gab, wird es 2026 unter einem neuen Namen antreten. Details dazu wurden vorerst nicht genannt. Israel-Premier Tech wurde zuletzt wegen Sicherheitsbedenken vom Giro dell'Emilia ausgeschlossen. Sponsoren hatten laut Angaben des Teams bereits davor eine Namensänderung befürwortet.

"Mit unerschütterlichem Engagement für unsere Fahrer, Mitarbeiter und geschätzten Partner wurde die Entscheidung getroffen, das Team umzubenennen und neu zu branden, um sich von seiner derzeitigen israelischen Identität zu lösen", hieß es in einer Mitteilung. "Im Sport erfordert Fortschritt oft Opfer, und dieser Schritt ist unerlässlich, um die Zukunft des Teams zu sichern."

Die Mannschaft wurde bei der Vuelta Ziel von Pro-Palästina-Demonstranten und verzichtete bei der Spanien-Rundfahrt daraufhin auf die Nennung von "Israel" auf ihren Trikots. Die Demonstranten kritisierten das Vorgehen von Israel im Gazastreifen.

