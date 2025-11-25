Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Istanbul
© Getty

Weiterer Fall

Istanbul: Schon im April starb ein Bub (3) an Vergiftung

25.11.25, 09:53
Teilen

Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul mehren sich Hinweise auf weitere mögliche Vergiftungsfälle.  

Ein drei Jahre alter Bub sei im April gestorben, nachdem in der Nachbarwohnung eine Schädlingsbekämpfung durchgeführt worden sei, berichtete die türkische Nachrichtenagentur DHA. Es soll sich um dieselbe Firma handeln, die auch die Schädlingsbekämpfung im Hotel der Hamburger Familie durchführte.

Mitte November waren vier Mitglieder einer Hamburger Familie gestorben. Laut einem vorläufigen Gutachten der Rechtsmedizin könnte eine Schädlingsbekämpfung im Zimmer unter der Familie deren Tod verursacht haben. Gesichert ist das bisher nicht. Eine zunächst im Raum stehende Lebensmittelvergiftung als Todesgrund wurde als weniger wahrscheinlich bezeichnet.

Im Fall des Dreijährigen hatte der Autopsiebericht eine Vergiftung durch Pestizide bestätigt, wie DHA berichtete. Das Kind habe sich zunächst zu Hause wiederholt übergeben, sei dann in ein Krankenhaus gebracht worden und dort im April gestorben. Der Vater des Buben habe Anzeige gegen das Schädlingsbekämpfungsunternehmen erstattet. Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft habe Ermittlungen zu dem Fall des Dreijährigen aufgenommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden