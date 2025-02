Italien-Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen Amazon

Wegen des Verdachts auf Steuerbetrug

Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den US-Online-Handelsriesen Amazon wegen des Verdachts auf Steuerbetrug eingeleitet.

Es sei ein Steuerbetrug in Höhe von 1,2 Mrd. Euro in den Jahren von 2019 bis 2021 festgestellt worden, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Freitag. Nach Abschluss einer Steuerprüfung fordern die Steuerbehörden von Amazon die Zahlung von 3 Mrd. Euro.

Steuervorschriften für den Warenhandel

Die Untersuchung konzentriert sich auf die Steuervorschriften für den Warenhandel innerhalb der italienischen Grenzen und im Ausland, insbesondere auf die Mehrwertsteuer und die Zollgebühren. Amazon weist die Vorwürfe zurück und behauptet, dass kein EU-Land bisher ähnliche Vorwürfe erhoben habe.

Die Mailänder Staatsanwaltschaft hatte im Juli bei der italienischen Amazon-Logistik-Tochter Amazon Italia Transport srl (AIT) 120 Mio. Euro beschlagnahmt. Auch in diesem Fall lautet der Verdacht auf Steuerbetrug.