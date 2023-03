Italien will Rauchen im Freien verbieten

Auch E-Zigaretten sollen nicht ausgenommen werden

Mehr als 12 Millionen Italiener rauchen derzeit täglich. Bald soll ihnen das Ausüben ihres Lasters noch schwerer gemacht werden -Italien ist wieder einmal Vorreiter bei strengen Anti-Raucher-Gesetzen.

Der neue Plan des parteilosen Gesundheitsministers Orazio Schillaci: Rauchverbot soll es künftig auch in Außenbereichen von Lokalen, Haltestellen von Öffis und in Parks (wenn Kinder und Schwangere in der Nähe sind) geben. E-Zigaretten werden dabei nicht ausgenommen. Werbung für Nikotinprodukte und E-Zigaretten soll zusätzlich verboten werden.

Kritiker »Typisch für autoritäres Regime«

Tote. Die Kollegen aus der Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni geben sich empört. Kultur-Staatssekretär Vittorio Sgarbi: "Das ist typisch für ein autoritäres und diktatorisches kommunistisches Regime." Diese Regeln würden eher zum Rauchen verleiten, meint der Politiker.

In Italien steigt aktuell die Zahl der Raucher (24 % der Erwachsenen). 43.000 Menschen sterben an den Folgen ihrer Sucht.