Leiche von entführtem Model in Massengrab gefunden

Yessenia Alvarado wurde von mehreren Männern entführt und getötet.

Mexiko/Sonora. Das 24-jährige Model Yessenia Alvarado wurde am 18. August von bewaffneten Männer in Ciudad Obregón entführt. Seither fehlte jede Spur von ihr. Bis die Leiche des vermissten Models Wochen später in einem Massengrab im mexikanischen Bundesstaat Sonora gefunden wurde.

???? De último momento: #FGJE #Sonora



▪️ En acción de cateo derivada de una investigación realizada por la #FGJESonora a través de elementos #UECS @Amicsonora, se localizan 6 osamentas en un predio ubicado en el canal bajo, al sur de #Cajeme.



???? https://t.co/N1v1THpses pic.twitter.com/RysAEyTl7j — #FGJESonora (@fgjesonora) September 21, 2020

Alvarado war an jenem verhängnisvollen 18. August gerade einkaufen als sie von den bewaffneten Männern gekidnappt wurde. Die Entführer meldeten sich bei den Eltern der 24-Jährigen und forderten Lösegeld, wie mexikanische Medien berichten. Doch nach der ersten Kontaktaufnahme meldeten die Entführer sich nicht noch einmal.

Etwa einem Monat später machten die Ermittler eine schreckliche Entdeckung. Am 20. September durchsuchten sie ein Grundstück in der Gemeinde Cajeme und fanden dabei ein Massengrab mit sechs Leichen; drei weiblichen, zwei männlichen und einer, deren Geschlecht nicht bestimmt wurde.

Am Sonntag bestätigte sich schließlich ein DNA-Test, dass es sich bei der Toten Yessenia Alvarado handelt. Sie wurde anhand ihrer Kleidung identifiziert. Sie hinterlässt einen fünfjährigen Sohn. Die Staatsanwaltschaft nahm drei mutmaßliche Täter fest. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

© Yessenia Alvarado/facebook

Am Dienstag postete Alvarados Bruder in Gedenken an seine Schwester Fotos bei Facebook. Er schrieb: "Wir werden uns um deinen Sohn kümmern, genau wie du es getan hast". "Mit so viel Liebe. Er wird dich so sehr vermissen, aber wir werden ihn immer daran erinnern, was für eine wunderbare Mutter du warst", fügte er hinzu.