Lecornu und Macron
© APA/AFP/POOL/BENOIT TESSIER

Sébastien Lecornu

Macron-Vertrauter wird neuer Premierminister

09.09.25, 20:04
Einen Tag nach dem Sturz der Regierung ist Frankreichs neuer Premierminister ernannt.

Der 39 Jahre alte Sébastien Lecornu, bisher Verteidigungsminister und ein enger Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron, wird der nächste Regierungschef. Er habe den Auftrag, sich mit den Parteien zu beraten, um einen Konsens mit Blick auf den Haushalt zu erreichen, teilte der Élysée-Palast am Dienstagabend in Paris mit.

Im Anschluss daran solle er dem Präsidenten eine neue Regierung vorschlagen, hieß es weiter. Die rechtspopulistische Fraktionschefin Marine Le Pen warf Macron vor, seine "letzte Kugel" abzufeuern. Grünen-Chefin Marine Tondelier nannte die Ernennung eines weiteren Premierministers aus dem Regierungslager - das bei den Parlamentswahlen nur auf den zweiten Platz gekommen war - eine "Provokation".

