Nach Treffen mit CIA: Kims Neffe verschwunden

Kim Han-sol tauchte nach einem Treffen mit dem CIA nicht mehr auf.

Diese Meldung wird Nordkoreas Diktator Kim Jong-un wenig gefallen. Sein eigener Neffe Kim Han-sol wurde als verschwunden gemeldet – der 25-Jährige ist offenbar aus Nordkorea geflohen.

Wie der britische „Mirror“ berichtet, konnte Kim Han-sol mit Hilfe der Dissidenten-Gruppe „Free Joseon“ aus dem stalinistischen Land fliehen. Der Neffe des Diktators hatte sich selbst an die Gruppe gewandt, nachdem nordkoreanische Polizisten sein Haus beobachteten.

In Taipeh abgefangen

Laut Bericht wollte der 25-Jährige nach Amsterdam fliegen, um dann in den Niederlanden um Asyl anzusuchen. In der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh wurde er dann aber von zwei CIA-Agenten abgefangen. Dem Bericht zufolge soll er dort noch immer an einem geheimen Ort festgehalten werden.

Kim Han-sol ist der Sohn von Kim Jong-nam, einem Halbbruder von Kim Jong-un. Dieser wurde 2017 am Flughafen von Kuala Lumpur mit einem Nervengift getötet.