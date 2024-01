Polizei findet 3 Leichen - darunter ein Kind

Bei einer Gewalttat in einem Wohngebiet in Montabaur sind nach Angaben der Polizei drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind

Einsatzkräfte entdeckten den mutmaßlichen Täter schwer verletzt, nachdem sie das Gebäude betreten hatten, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Es gebe keine Bedrohungslage mehr.

Zuvor war in Montabaur, einer Stadt im Norden von Rheinland-Pfalz, ein größeres Gebiet vorsichtshalber abgesperrt worden. Eine Person sei seit den frühen Morgenstunden in einem psychischen Ausnahmezustand, hatte die Polizei erklärt. Um mögliche Gefahren auch für Anwohner, Passanten und Mitarbeiter umliegender Firmen auszuschließen, sei das Areal abgesperrt und evakuiert worden. Es seien zahlreiche Polizeikräfte an Ort und Stelle.

Die Polizei hatte nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine bewaffnete Person handeln könnte. Sie verhandelte nach eigenen Angaben mit ihr, bevor es am Mittag zu einem Zugriff kam. Nach dpa-Informationen gehen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Opfer erschossen wurden.