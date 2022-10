× Polizei findet zerstückelte Leichen von vier Freunden

Die vier jungen Männer waren auf einer gemeinsamen Radtour verschwunden.

Seit mehr als einer Woche galten Billy Chastain, Mark Chastain, Mike Sparks und Alex Stevens als vermisst. Die vier Freunde aus dem US-Bundesstaat Oklahoma wollten gemeinsam eine Radtour unternehmen, als sie in der Nacht von Sonntag auf Montag plötzlich verschwanden. Nun wurden ihre Leichen gefunden.

Die vier jungen Männer im Alter von 29 bis 32 Jahren wurden das letzte Mal gesehen, als sie vergangenen Sonntag am Abend ein Haus in Okmulgee verließen. Am gestrigen Montag fand die Polizei nun ihre zerstückelten Leichen im Deep Fork River. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, Medienberichten zufolge sollen die Köper allerdings Schusswunden aufweisen.

Die Polizei geht davon aus, dass die vier Freunde auf dem Weg zu einer Straftat waren, die dann schiefging. „Ein Zeuge hat ausgesagt, dass die Verstorbenen zu einem Raubüberfall eingeladen wurden, der sich für jeden von ihnen gelohnt hätte“, so Polizei-Chef Joe Prentice. Verdächtigt wird nun ein Schrottplatz-Besitzer, auf dessen Grundstück Spuren laut Polizei „gewaltsamer Handlungen“ entdeckt wurden.