Polizei löst nächste Corona-Demo in Berlin auf

Die Stimmung in der deutschen Hauptstadt ist auch am Sonntag aufgeheizt.

Nach den Randalen im Zuge von Anti-Corona-Demos am Samstag in Berlin kam es auch am Sonntag zu Polizei-Einsätzen. Tausende Corona-Leugner waren noch immer in der deutschen Hauptstadt und versammelten sich bereits am Vormittag vor der Siegessäule.

Die Polizei rief die Demonstranten wiederholt mit Lautsprecher dazu auf, den Ort zu verlassen, weil die Kundgebung nicht genehmigt war.

Als die Stimmung immer aufgeheizt wurde, griff die Exekutive durch. Die Demo wurde aufgelöst, einige Personen festgenommen. „Entfernen Sie sich, oder Sie werden festgenommen“, hieß es per Lautsprecher.

Chaos am Samstag

Die zweite große August-Demo gegen die deutsche Corona-Politik hatte am Samstag vor dem Brandenburger Tor noch nicht richtig begonnen, als die Polizei bereits durchgriff und die Versammlung auflöste. "Die vorgegebenen Mindestabstände werden von Ihnen flächendeckend nicht eingehalten. Deshalb wird die Versammlung aufgelöst", gab die Polizei per Lautsprecheransage durch.

Angeblich bis zu 38.000 Demonstranten quittieren dies mit Sitzblockaden. 3.000 eingesetzte Polizisten hatten alle Mühe, diese aufzulösen.

300 Festnahmen. Vor der russischen Botschaft gab es allein 200 Festnahmen, weil hier 3.000 Extremisten und Reichsbürger Randale machen. Insgesamt wurden mehr als 300 Menschen verhaftet.

Kampf um Reichstag. Viele davon auch bei der versuchten Erstürmung des Reichstags in den Abendstunden - die Polizei verhinderte das mit massivem körperlichem Krafteinsatz und Pfefferspray.