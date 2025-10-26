Pornostar köpft Männer-Paar – und tanzt dann nackt

Dieser Fall schockt ganz England: Der kolumbianische Pornostar Yostin M. wurde in London zu 42 Jahren Gefängnis verurteilt – wegen eines grausamen Doppelmords an einem schwulen Paar.

Die Tat geschah im Londoner Stadtteil Shepherd’s Bush. Nachbarn hatten sich über den süßlich-fauligen Geruch aus einer Wohnung beschwert. Als die Polizei eintraf, bot sich ihr ein Bild des Grauens: In der Wohnung lagen Leichenteile in Koffern, der abgetrennte Kopf eines Mannes befand sich in einer Kühltruhe.

Die Opfer wurden geköpft und in Koffer gestopft © Instagram

Wie die britische Polizei später ermittelte, hatte das Opferpaar den Pornodarsteller zuvor zu sich nach Hause eingeladen.

Vom Erotikstar zum Mörder

Yostin M. - Familienvater und ehemaliger Fußballspieler - hatte sich in der Erwachsenenfilm-Szene einen Namen gemacht. Doch hinter der glänzenden Fassade lauerte Gewalt. Laut Zeugenaussagen tanzte M. nach der Tat nackt und blutverschmiert durch die Wohnung – eine Szene, die den Ermittlern noch heute Gänsehaut bereitet.