Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Yostin M.
© Instagram

Mord schockt England

Pornostar köpft Männer-Paar – und tanzt dann nackt

26.10.25, 08:11
Teilen

Dieser Fall schockt ganz England: Der kolumbianische Pornostar Yostin M. wurde in London zu 42 Jahren Gefängnis verurteilt – wegen eines grausamen Doppelmords an einem schwulen Paar. 

Die Tat geschah im Londoner Stadtteil Shepherd’s Bush. Nachbarn hatten sich über den süßlich-fauligen Geruch aus einer Wohnung beschwert. Als die Polizei eintraf, bot sich ihr ein Bild des Grauens: In der Wohnung lagen Leichenteile in Koffern, der abgetrennte Kopf eines Mannes befand sich in einer Kühltruhe.

Yostin M.

Die Opfer wurden geköpft und in Koffer gestopft

© Instagram

Wie die britische Polizei später ermittelte, hatte das Opferpaar den Pornodarsteller zuvor zu sich nach Hause eingeladen.

Vom Erotikstar zum Mörder

Yostin M. - Familienvater und ehemaliger Fußballspieler - hatte sich in der Erwachsenenfilm-Szene einen Namen gemacht. Doch hinter der glänzenden Fassade lauerte Gewalt. Laut Zeugenaussagen tanzte M. nach der Tat nackt und blutverschmiert durch die Wohnung – eine Szene, die den Ermittlern noch heute Gänsehaut bereitet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden