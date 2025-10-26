Pornostar köpft Männer-Paar – und tanzt dann nackt

Dieser Fall schockt ganz England: Der kolumbianische Pornostar Yostin M. wurde in London zu 42 Jahren Gefängnis verurteilt – wegen eines grausamen Doppelmords an einem schwulen Paar.
Die Tat geschah im Londoner Stadtteil Shepherd’s Bush. Nachbarn hatten sich über den süßlich-fauligen Geruch aus einer Wohnung beschwert. Als die Polizei eintraf, bot sich ihr ein Bild des Grauens: In der Wohnung lagen Leichenteile in Koffern, der abgetrennte Kopf eines Mannes befand sich in einer Kühltruhe.
Die Opfer wurden geköpft und in Koffer gestopft
Wie die britische Polizei später ermittelte, hatte das Opferpaar den Pornodarsteller zuvor zu sich nach Hause eingeladen.
Vom Erotikstar zum Mörder
Yostin M. - Familienvater und ehemaliger Fußballspieler - hatte sich in der Erwachsenenfilm-Szene einen Namen gemacht. Doch hinter der glänzenden Fassade lauerte Gewalt. Laut Zeugenaussagen tanzte M. nach der Tat nackt und blutverschmiert durch die Wohnung – eine Szene, die den Ermittlern noch heute Gänsehaut bereitet.