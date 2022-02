× Retter bergen Rayan (5) aus 32-Meter-Brunnen!

Am Samstagabend ist es gelungen, den 5-jährigen Buben aus dem 32 Meter tiefen Brunnen zu retten.

Rabat. Am Samstag konnte der 5-jährige Rayan von den marokkanischen Einsatzkräften aus dem tiefen Brunnen, in dem er am Dienstag gefallen war, bergen. Die Retter brachten ihn über einen gegrabenen Tunnel ans Freie und auf einer Trage zum Rettungswagen.

Mit den Krankenwagen wurde Rayan zu einem Hubschrauber gebracht, der ihn in ein Krankenhaus flog. Wie schwer der 5-Jährige verletzt ist, ist noch unklar.

Mit diesem Rettungswagen wurde der 5-Jährige abtransportiert und zu einem Hubschrauber gebracht.

Rayan war am Dienstagnachmittag in den ungesicherten Brunnen in der Nähe seines Zuhauses in einem Dorf rund 150 Kilometer nördlich der Stadt Fes gefallen. Wegen der geringen Breite konnte das Kind nicht durch den Brunnen selbst zurückgeholt werden. Rettungskräfte trugen deshalb mit schwerem Gerät parallel zum Schacht Erde ab.

Die Retter ließen zudem eine Kamera herab, um den Gesundheitszustand des Buben zu prüfen, Schläuche versorgten ihn mit Wasser und Sauerstoff. Aktuelle Informationen, ob Rayan noch immer am Leben ist, gab es am Samstag zunächst nicht. Weltweit verfolgen Menschen die Rettungsaktion in den sozialen Medien. In der Nähe des Unfallorts versammelten sich zudem trotz Kälte tausende Schaulustige.