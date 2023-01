Schock-Video: Brutalo-Mädchen (13) treten auf Opfer ein

Zwei 13-jährige Mädchen treten ihrem Opfer sechsmal gegen den Kopf.

Es sind fürchterliche Szenen, die auf einem Twitter-Video, das im deutschen Rastatt (Baden-Württemberg) aufgenommen wurde, zu sehen sind. Es zeigt zwei 13-jährige Mädchen, die auf einem Bahnsteig immer wieder auf eine 14-Jährige eintreten und das Opfer dabei fast zu Tode prügeln.

#Raststatt. Wie war das noch mit den "jungen Männern"? Was ist bloß mit unserer Jugend los. Die Politik hat total versagt. Die junge Frau liegt auf der Intensivstation. pic.twitter.com/xqNW6IxMdp — ???????????????????? ???????????????????? ???? (@JensJacob19) January 16, 2023

Drei ähnliche Vorfälle

Die beiden Mädchen schlagen auf ihr Opfer ein, reißen das Mädchen zu Boden und treten dann sechsmal gegen den Kopf. Das Mädchen muss schwer verletzt ins Krankenhaus – die Angreiferinnen sind nicht strafmündig, aber bereits amtsbekannt. Die anderen Passanten auf dem Bahnsteig greifen nicht ein, sondern schauen nur zu und filmen die brutale Aktion mit ihrem Handy.

Besonders schockierend: Am vergangenen Wochenende kam es an drei anderen Orten zu ähnlichen Übergriffen. „Wir gehen davon aus, dass es sich jeweils um die gleichen Beteiligten handelt“, so Oberkommissar Wolfgang Kramer