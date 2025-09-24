Schüler (14) attackiert Lehrerin mit Messer

Die 66-jährige Lehrerein musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Elsass ist eine Lehrerin von einem Schüler mit einem Messer angegriffen worden. Die 66 Jahre alte Pädagogin kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Gendarmerie sagte. Nach dem Schüler wurde zunächst gesucht. Dann wurde ein 14 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. Der Schüler habe sich bei der Festnahme selbst mit dem Messer verletzt, sagte der Sprecher der Gendarmerie.

Die Schule in Benfeld, die nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist, war demnach nach dem Angriff, der sich in der Früh zugetragen habe, geräumt worden.