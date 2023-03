Sensation: Mammut-Fleischbällchen von Forschern kreiert

Wer immer schon wissen wollte, wie das Fleisch der seit 10.000 Jahren ausgestorbenen Tiere schmeckt, kann es möglicherweise bald herausfinden. Die australischen Wissenschafter sprechen von einem 'Riesen-Erfolg'.

Verantwortlich dafür ist das Unternehmen Vow. Das Markenzeichen der Australier sind Projekte, in denen durch neue Zellen und Zellkombinationen einzigartige Produkte entstehen. Die neues Kreation der Mammut-Buletten ist auch für die hohen Ansprüche von Vow eine Sensation, weil sie nicht nur eine wissenschaftliche Spielerei darstellt, sondern einen ernsten Hintergrund hat: „Wir haben uns für das Wollmammut entschieden, weil es ein Symbol für den Verlust der Artenvielfalt und für den Klimawandel ist“, so Vow-Mitgründer Tim Noakesmith. Er und Professor Ernst Wolvetang vom australischen Institut für Nanotechnologie an der Uni in Queensland zecihnen sich für die Kreation hauptverantwortlich.

© Linkedin / Tim Noakesmith

Begeistert von seinem prähistorischen Fund: Tim Noakesmith

Die für viele wohl spannendste Frage, ist die nach dem Geschmack des Wollmammut-Fleischbällchens. Eine Antwort darauf gibt es leider (noch) nicht, da die Wissenschafter nicht davon gekostet haben. Wolvetang begründet das folgendermaßen: „Wir haben dieses Protein seit Tausenden von Jahren nicht mehr gesehen, also keine Ahnung, wie unser Immunsystem reagieren würde, wenn wir es essen.“