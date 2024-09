Sensationell: Austro-Architekten bauen Flughafen in Dubai

Star-Architekt Pete Rose und sein Team waren federführend in Wolf D. Prix Unternehmen Coop Himmelb(l)au, das den Zuschlag zum Bau des neuen Luxus-Flughafens in Dubai erhielt.

Der Al Maktoum International Airport in Dubai ist ein Projekt von gigantischem Ausmaß. Er soll mitunter einer der modernsten und beeindruckendsten Flughäfen der Welt werden und brandneue Maßstäbe setzen. Mit visionären Ideen und Technologien arbeiten die Architekten von Coop Himmelb(l)au mit Dar Al-Handasah zusammen, um das Reiseerlebnis der Besucher auf ein neues Level zu heben. Das hat natürlich auch seinen Preis - das Projekt soll rund 40 Milliarden Euro kosten.

Innovation trifft auf Tradition

Das Design des Flughafens setzt auf futuristische Technologien, darunter Künstliche Intelligenz und intelligente Wegweiser. Dadurch sollen Abläufe wie der Check-in und Sicherheitskontrollen optimiert werden. Gleichzeitig bleibt die Architektur Dubais kulturellen Wurzeln treu: Traditionelle Designelemente werden gekonnt mit hochmodernen Materialien kombiniert.

Die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft spiegelt Dubais Vision wider, eine globale Vorreiterrolle im Bereich Technologie und Kultur einzunehmen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Neben modernem Komfort spielt auch das Umweltbewusstsein eine wesentliche Rolle. Mit natürlichen Lichtquellen, erneuerbaren Energien und effizienter Raumnutzung will der Flughafen einen minimalen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Alle Gebäude sind so ausgerichtet, dass das Sonnenlicht optimal genutzt und gleichzeitig die Hitze reduziert wird. So entsteht nicht nur eine nachhaltige Architektur, sondern auch ein angenehmes Raumklima für alle Anwesenden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Architektur des neuen Al Maktoum International Airport in Dubai eine einzigartige Mischung aus modernstem Design, Innovation und Nachhaltigkeit ist.