Sport-Star bestellt Pizza ohne Tomaten – und dann passiert DAS

Diese Pizzeria langt für Sonderwünsche ordentlich zu.

Als Spitzenschwimmerin Elena Di Liddo ihre Rechnung sah, traute sie ihren Augen nicht: Für eine Pizza ohne Tomaten wurde ihr nicht etwa weniger, sondern 1,50 Euro extra berechnet. Als wäre das nicht kurios genug: Die Lagergebühr für die ausgesparte Zutat – also das Weglassen der Tomaten – erschien der 31-Jährigen schlicht „beschämend“.

Bestellt hatte sie eine „Pizza Tricolore“ … ohne Tomaten – doch zusätzlich zur regulären Speisekarten-Summe von 14 Euro standen plötzlich zwei Extrakosten à 1,50 Euro auf ihrer Rechnung: einer für „no pomodorini“ (keine Tomaten), der andere für einen laktosefreien Teig. In ihrem Instagram-Post schrieb sie: „1,50 Euro für etwas zu bezahlen, das ich nicht einmal gegessen habe, ist wirklich traurig und manchmal sogar beschämend.“

Sonderwünsche sind in Restaurants keine Seltenheit – Zuschläge dafür allerdings schon. Bereits vor diesem Fall sorgten Extra-Gebühren für ein Glas Leitungswasser, einen zusätzlichen Teller oder gar mitgebrachten Kuchen in italienischen Lokalen für Unmut.