"Teil des großen Puzzles": Neue Beweise im Fall Maddie McCann

Kann Christian B. nun endlich überführt werden?

2007 ist die kleine Maddie McCann im Urlaub mit ihren Eltern spurlos in Portugal verschwunden - seither fehlt vom Mädchen aus England jede Spur. Seit mehreren Jahren steht Christian B. im Fokus der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass der Deutsche das Mädchen entführt und getötet hat. Bisher fehlen aber die Beweise, um Anklage erheben zu können. Dies könnte sich nun bald ändern.

Die Ermittler haben auf dem Computer von Christian B. brisante Chat-Nachrichten gefunden. Unter dem Namen „Wahnsinn-der-holger“ schrieb der Deutsch über seine dunkelsten Fantasien: „Etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen, das wär´s.“ Als sein Chatpartner zu bedenken gab, dass so etwas nicht ungefährlich sei, antwortete Christian B. „Och, wenn die Beweise hinterher vernichtet werden“.

Brisante Chats

Wie die BBC berichtet, fanden die Ermittler nun eine weitere Chat-Nachricht, die von großer Bedeutung sein könnte. So soll der Tatverdächtige in einem kurzen Chat davon geschrieben haben, ein kleines Mädchen entführen zu wollen. Christian B. sprach von „Vernichtung von Beweismitteln“ und antwortete schließlich mit „mm“. Dies könnte eine Anspielung auf Maddie McCann gewesen sein. „Natürlich ist das wichtig für uns. Es könnte ein Teil des großen Puzzles sein“, so Staatsanwalt Hans Christian Wolters zur BBC.

© EPA

Christian B. sitzt derzeit eine mehrjährige Haftstrafe in Deutschland ab. Der 46-Jährige wurde in der Vergangenheit bereits wegen Vergewaltigung und Drogenhandels verurteilt.