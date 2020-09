Zunächst schien noch alles normal. Doch dann brach er auf der Ersatzbank zusammen und starb im Spital.

Der Schock im deutschen Nordrhein-Westfalen sitzt tief. Wie jetzt bekannt wurde, kam es bereits am 23. August zu einer Tragödie auf einem Fußballplatz in Neersbroich. Es war ein Testspiel zweier B-Jugend-Mannschaften aus dem Raum Mönchengladbach.

Doch was sonst Routine ist, sollte sich hier zu einem Todes-Drama entwickeln, berichtet die "Bild". Zwei Spieler krachten bei einem Kopfball-Duell in der Luft zusammen. Zunächst schienen beide keine Verletzungen davon getragen zu haben. Doch kurze Zeit später musste einer der beiden ausgewechselt werden. Am Rande des Platzes brach der 15-Jährige dann sogar zusammen.

Prompt wurde er ins Krefelder Krankenhaus geflogen und notoperiert. Doch die Ärzte hatten keine Chance. Der Teenager starb im Spital.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Unfall aus. Vorerkrankungen hatte das Opfer keine. Der Verein des 15-Jährigen trauert auf Facebook um seinen Spieler. "Wir als Verein sind zutiefst geschockt und traurig über diesen großen Verlust. Auch wir finden dafür keine Worte die diese Trauer beschreiben könnten", so der SV 1914 Rot-Weiss Hockstein auf seiner Seite.