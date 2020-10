Trump: 'Habe viel über Corona gelern'

Die Erkrankung sei 'sehr interessant' und 'eine Lehre'

Durch seine Corona-Infektion hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten "viel" über die Krankheit Covid-19 gelernt. In einem am Sonntag im Online-Dienst Twitter veröffentlichten Video sagte Trump, seine Erkrankung sei für ihn "sehr interessant" und "eine Lehre". Das Militärkrankenhaus Walter Reed, in dem er wegen seiner Infektion behandelt wird, verließ er kurzzeitig, um Anhängern einen Besuch abzustatten.

Überraschungsbesuch

In dem Video kündigte Trump an, den vor dem Walter-Reed-Krankenhaus versammelten "Patrioten" einen Überraschungsbesuch abzustatten. Kurz darauf verließ der Präsident die Klinik in einem Fahrzeugkonvoi. Von einem schwarzen Auto aus winkte Trump Anhängern zu, die Fahnen schwenkten und Trump-Plakate in die Höhe hielten. Trump trug während der Fahrt eine Atemschutzmaske.

Nach der kurzen Fahrt kehrte Trump in die Klinik zurück. Der 74-jährige US-Präsident wird seit Freitagabend in dem Krankenhaus im US-Staat Maryland vor den Toren Washingtons behandelt. Sein Leibarzt Sean Conley erklärte am Sonntag, Trumps Gesundheitszustand habe sich "weiter verbessert". Womöglich könne der Präsident bereits am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden und ins Weiße Haus zurückkehren.

wischenzeitlich war es Trump offenbar deutlich schlechter gegangen. Conley räumte am Sonntag ein, die Sauerstoffwerte des Präsidenten seien seit dem Auftreten der Symptome zweimal kurz gefallen. Trump sei am Freitag ins Krankenhaus geflogen worden, nachdem seine Erkrankung "schnell fortgeschritten" sei und seine Sauerstoffwerte besorgniserregend gefallen seien. Zuvor sei Trump im Weißen Haus mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt worden.