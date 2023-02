Bildet Putin hier schon Kindersoldaten aus?

Als Russlands Präsident Wladimir Putin am 24. Februar 2022 den Angriff auf die Ukraine befahl, begann er einen Krieg, der zur Tötung von zehntausenden Menschen, der Zerstörung ganzer ukrainischer Städte und schwersten wirtschaftlichem Schäden führte. Nach jüngsten Schätzungen aus Norwegen sind bei den Kämpfen bisher rund 180.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden – um die Kriegsmaschinerie auch in Zukunft am Laufen zu halten, muss Putin schon tief in die Propagandakiste greifen.

In the Perm Territory, schoolchildren and kindergarteners were given shooting lessons.



The meeting was held by the Committee of Veterans of Afghanistan and Chechnya. pic.twitter.com/7KaP5iTdDE