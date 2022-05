Anstelle von Coca-Cola, Fanta und Sprite können russische Kunden jetzt zwischen CoolCola, Fancy und Street wählen, teilte der russische Getränkeproduzent Ochakovo am Montag mit.

Die drei globalen Limonadenmarken sind aus den russischen Regalen weitgehend verschwunden, seit die Coca-Cola Company im März das Geschäft in Russland eingestellt hat. Während Coca-Cola-Produkte immer noch in Geschäften zu finden sind, sind die Preise seit der Aussetzung der Produktion um rund 200% in die Höhe geschossen.

Das Unternehmen Ochakovo wurde 1978 in der Sowjetunion gegründet und produziert eigentlich hauptsächlich traditionelle russische Getränke.

The Russian versions of Coca-Cola drinks are Cool-Cola (Coca-Cola), Fancy (Fanta), and Street (Sprite). All names are made in the style of Coca-Cola logos, and the vendor claims "the same taste". pic.twitter.com/YLxeTxfaKs