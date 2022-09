Getreidefrachter aus Ukraine läuft in Bosporus auf Grund

Grund sei eine Störung am Ruder, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstagabend. Die Meerenge wurde vorerst für den Schiffsverkehr gesperrt. Das Schiff "Lady Zehma" hat 3.000 Tonnen Mais geladen und ist auf dem Weg nach Italien, hieß es nach Angaben des in Istanbul eingerichteten Kontrollzentrums für die ukrainischen Getreideexporte.

The vessel Lady Zehma en route from #Ukraine to Istanbul ran aground, traffic in the Bosphorus was suspended



This is reported by the Turkish Coast Guard.



Lady Zehma is one of six vessels with agricultural products that left Ukrainian ports on August 30. pic.twitter.com/EWnSTNwU3R