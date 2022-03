Selenskyj-Ehefrau: "Mord an friedlichen Menschen"

''Dies ist ein Krieg in Europa und an den Grenzen zur EU'', betonte Selenska.

Kiew. Die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Forderungen nach Einrichtung einer Flugverbotszone über dem Land bekräftigt. "Schließt den Himmel, und auf der Erde werden wir es selbst schaffen", schrieb Olena Selenska in einem offenen Brief, den das Präsidialamt in Kiew am Dienstagabend veröffentlichte. Die Ukraine wolle Frieden. "Aber die Ukraine wird sich verteidigen und niemals kapitulieren."

Russischer Einmarsch sei "Mord an friedlichen Menschen"

Der russische Einmarsch sei ein "Mord an friedlichen Menschen". "Dies ist ein Krieg in Europa und an den Grenzen zur EU", betonte Selenska. Falls der russische Präsident Wladimir Putin nicht gestoppt werde, werde es keinen sicheren Ort mehr geben. "Ich weiß, es klingt wie ein schrecklicher Traum. Aber das ist unsere neue Realität. Wir leben darin. Und wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Aber wir werden sicher gewinnen."