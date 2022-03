USA warnen vor russischen Massenvernichtungswaffen

Am Donnerstag drei Fluchtkorridore aus Region Sumy geplant - Kiew weiter umzingelt

Ukrainische lokale Behördenvertreter haben in der Nacht auf Donnerstag aus mehreren Städten Beschuss gemeldet. Nach Angaben der ukrainischen Armee wehren die eigenen Streitkräfte der russischen Truppen derzeit jedoch ab und halten diese zurück. Das teilte der Generalstab der ukrainischen Armee auf Facebook mit. In manchen Einsatzgebieten hätten die russischen Einheiten ihre Kampfkraft verloren. Die Versuche, für Zivilisten sichere Fluchtkorridore zu ermöglichen, halten an.

Russische Flugzeuge hätten die Umgebung der nordostukrainischen Großstadt Sumy bombardiert, schrieb der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, auf Telegram. In der Stadt Ochtyrka südlich von Sumy seien erneut Wohngebiete beschossen worden. Es gebe zudem Informationen, dass dort auch eine Gasleitung getroffen worden sei. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Die russische Armee arbeite weiter daran, Kiew zu umzingeln und verstärkte auch ihre Einheiten rund um die südukrainische Großstadt Mykolajiw, hieß es seitens der Ukraine weiter. Angriffe gebe es auch in der Region Charkiw im Osten des Landes zudem auf die Stadt Isjum und die nahen Dörfer Petrivke und Hruschuwacha.

Am Mittwoch konnten laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens 35.000 Zivilisten in Sicherheit gebracht werden. In einer Videoansprache sagte Selenskyj ebenfalls in der Nacht, dass drei humanitäre Korridore es den Bewohnern ermöglicht hätten, die umkämpften Städte Sumy im Nordosten, Enerhodar im Südosten und Gebiete um die Hauptstadt Kiew zu verlassen.

Für Donnerstag sind einem ukrainischen Behördenvertreter zufolge drei Fluchtkorridore zur Evakuierung von Menschen aus der Region Sumy im Nordosten des Landes geplant. Diese führten aus den Städten Trostjanez, Krasnopillja und Sumy jeweils in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa, teilte Dmytro Schywyzkyj via Telegram mit. Der Beginn der Waffenruhe für die betreffenden Routen sei für 8.00 Uhr MEZ geplant.