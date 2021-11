Der Spott wurde zwecks der Entkriminalisierung von Homosexuellen gedreht.

Der Titel des Videos "When Harry met Santa" sorgt für Aufsehen. Darin zu sehen ist ein Weihnachtsmann der sich in einen Mann verliebt. In Auftrag gegeben wurde der Kurzfilm von der norwegischen Post, welche mit dem Video die besinnliche Jahreszeit einläuten soll. Die Liebesstory beginnt beim Austragen eines Paketes. Danach bekommt Harry Santa Claus den Mann nicht mehr aus dem Kopf. Mit einer rührenden Geste wendet er sich an die Liebschaft. "Alles was ich mit zu Weichmachten wünsche, bist du". Doch der Weihnachtsmann ist zu beschäftigt mit Päckchen austragen.