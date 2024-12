Video zeigt Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Ein Video soll den Moment zeigen, als um 19.04 Uhr ein Auto in die Menschenmenge am Magdeburger Weihnachtsmarkt rast. Mehrere Menschen starben, 60 bis 80 Personen wurden verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen.

Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Matthias Schuppe und Stadtsprecher Michael Reif sprachen von einem "Anschlag". Der festgenommene Verdächtige ist nach Informationen aus Sicherheitskreisen bisher nicht als Islamist bekannt gewesen. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen etwa 50 Jahre alt sein und aus Saudi-Arabien stammen.

Das Grauen begann, als um 19.04 Uhr ein dunkler BMW in die Menschenmenge gerast sein soll. In den sozialen Medien kursiert ein Video aus einer Überwachungskamera am Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

CCTV footage shows the heinous terror attack on the Christmas market in Magdeburg, Germany, perpetrated by a Saudi Arabian national. At least 11 dead & 80 injured. ???? pic.twitter.com/TvwBwRIZ9T — Tiffany Fong (@TiffanyFong_) December 20, 2024

Zu sehen ist, wie Menschen in Panik nach links und rechts flüchten. Viele haben keine Chance und können nicht schnell genug wegspringen oder laufen. Verletzte liegen auf dem Boden und andere Besucher versuchen den Opfern zu helfen.

Das Auto, mit dem der Täter "mindestens 400 Meter über den Weihnachtsmarkt" in die Menschenmenge gerast war, sei noch vor Ort. Im Fahrzeug werde ein Sprengsatz vermutet, berichtet der MDR unter Berufung auf die Polizei. Der Ort sei abgeriegelt worden. Der Weihnachtsmarkt wurde geschlossen.