© EPA

Im Online-Shop

Hype um Luxus-Sonnenbrille von Macron?

20.01.26, 20:30 | Aktualisiert: 21.01.26, 20:32
In Davos mit Pilotenbrille am Rednerpult - Grund ist laut Macron eine harmlose Augenentzündung

Mit einer Sonnenbrille hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für Rätselraten gesorgt.

Macron
© AFP

Entzündung am Auge

Auch am Rednerpult setzte er die Pilotenbrille nicht ab und ging in seiner Ansprache auch nicht auf die Brille ein. Allerdings hatte er vor fünf Tagen bereits bei einem Termin in Frankreich, bei dem er erstmals mit Brille eintraf, für Aufklärung gesorgt. Der Grund dafür, dass er die Brille trage, sei eine harmlose Entzündung am Auge.

© oe24

"Zeichen der Entschlossenheit" 

"Bitte entschuldigen Sie das unschöne Aussehen meines Auges", hatte Macron beim Besuch des Luftwaffenstützpunktes in Istres gesagt. Zeitweise war Macron auf dem Termin dort auch ohne Brille mit einem geröteten, blutunterlaufenen Auge zu sehen. Es handele sich "um das Auge des Tigers" und um ein "Zeichen der Entschlossenheit", hatte Macron scherzhaft gesagt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

