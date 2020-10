Wegen Lockdown: Dreijährige beschimpft Johnson als ''Joghurt-Kopf''

Ein Video, das nun im Netz viral ging, zeigt ein kleines dreijähriges Mädchen, die dem Briten-Premier lautstark ihre Meinung über die Corona-Maßnahmen geigt.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hatte am Montag ein dreistufiges System im Kampf gegen die Pandemie für den Landesteil England vorgestellt. Dort sollen je nach Risikograd - mittel, hoch oder sehr hoch - ab Mittwoch verschärfte Regeln gelten. Einen Lockdown wie bei der ersten Ausbruchswelle im Frühjahr will Johnson allerdings vermeiden. So sollen Schulen und Universitäten in England geöffnet bleiben. Gerade aus den Hochschulen werden allerdings hohe Infektionszahlen gemeldet.

Die neuen Maßnahmen stoßen nicht bei allen Briten auf Begeisterung. Ein Video, das nun im Netz viral ging, zeigt ein kleines dreijähriges Mädchen, die ihre Meinung über den Premier kundtut. Tallulah Richards aus Liverpool, das als Hochrisikogebiet eingestuft wurde, wurde von ihrem Onkel Ben Joyce dabei gefilmt und erobert nun mit ihrem Wut-Clip die Herzen der User. Tallulah erklärt, dass die Johnson "hasse", weil "er uns in den Lockdown steckt".

Am Ende nennt sie Johnson auch noch einen "Joghurt-Kopf". Am Ende wendet sie sich dann wieder ihrem Cupcake in der Hand zu, während Onkel Ben im Hintergrund in schallendes Gelächter ausbricht.

In ganz Großbritannien mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnern sind am Montag knapp 14.000 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Doch nicht überall gibt es genug Tests, so dass die tatsächliche Zahl höher liegen dürfte. Betroffen sind vor allem der Norden Englands, Schottland, Teile von Wales und Nordirland.