3-Jährige fällt in Curry-Kochtopf und stirbt

Schwere Vorwürfe gegen die Köchin, die Kopfhörer aufgehabt haben soll und dadurch den Unfall nicht bemerkt haben soll.

In Indien ist ein dreijähriges Mädchen in einer Schule in einen Kochtopf mit Curry gefallen und gestorben. Der Bruder des Opfers soll den Unfall miterlebt haben und noch versucht haben, durch laute Schreie auf sich aufmerksam gemacht zu haben. Doch für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät - es erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Vorwürfe gegen Köchin

Der Vater des Mädchens erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Köchin, die Kopfhörer aufgehabt haben soll und den Unfall dadurch nicht bemerkt hat. Der Schuldirektor wurde umgehend suspendiert, weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.