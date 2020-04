Australien: 26 Koalas wieder geheilt und in Freiheit

Die schweren Buschbrände in Australien zerstörten nicht nur die Natur und somit den natürlichen Lebensraum der Koalas, viele Tiere wurden von den Flammen auch schwer verletzt oder getötet. Im Tier-Krankenhaus von Port Macquarie wurden während des Feuers insgesamt 49 Tiere behandelt. 26 der kleinen Patienten sind nun schon wieder fit genug, um in die Freiheit zurückzukehren.

LINR ANWEN RELEASED! After five months of recovery from burns and Chlamydia infection, Anwen has been released back to her home range.Thank you to Anwen's supporters from across the world!