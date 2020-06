Austro-Komplize: 'Er könnte Maddie an Sex-Ring verkauft haben'

Der Grazer Michael T. packt nun aus: 'Christian B. war mehr als fähig, ein Kind zu entführen' Er denkt, Maddie könnte an einen Sex-Ring verkauft worden sein.

Im Fall Maddie McCann spielt nun auch ein Österreicher eine wichtige Rolle. Bei dem Unbekannten, der bislang nicht im spektakulären Entführungsfall auftauchte, aber ein Zeuge sein könnte, handelt es sich um den österreichischen Auswanderer Michael T. Örtliche Medien beschreiben ihn als Hippie, der sich an der Algarve in Portugal durchschlug.

Er war mit Christian B. (43) befreundet, der als Verdächtiger im Fall Maddie in Kiel in Haft sitzt. Gemeinsam gingen die beiden auf Diebstahls-Tour, gemeinsam kauften sie sich 2006 einen Van „Bedford“, in dem sie hausten. Nach dem Diebstahl von 300 Liter Lkw-Diesel wanderten sie gemeinsam in U-Haft, wurden im Dezember 2006, wenige Monate vor dem Verschwinden von Maddie, auf freien Fuß gesetzt.

Christian B. mehr als fähig

Gegenüber der Daily Mail packt Michael T. nun aus. „Ich weiß, dass er [Christian B.] es getan hat. Beim verdächtigen Deutschen handle es sich um einen Perversen, der „er "mehr als fähig war, ein Kind zu entführen“.

Christian B. habe damit geprahlt, mit dem Handel mit Drogen und dem Einbrechen in Wohnungen Geld zu verdienen, so der österreichische Tischler weiter.

Wurde Maddie entführt und verkauft?

Einmal habe der mutmaßliche Maddie-Killer auch davon gesprochen, Kinder nach Marokko zu verkaufen. Michael T. glaubt deshalb auch, dass Christian B. die kleine Maddie nicht selbst ermordet, sondern nur entführt und dann an einen „Sex-Ring“ verkauft zu haben.

Michael T., der inzwischen wieder in Graz wohnt, wurde voriges Jahr bereits von der Polizei zum Fall befragt. „Die Ermittler waren von der ersten Minute an sehr klar. Ich sagte ihnen, ich wüsste, warum sie hier sind. Ich war überzeugt, dass er es war. Ich weiß, dass er es getan hat. Ich lebte zu der Zeit bei ihm. Er war mein bester Freund und er war definitiv pervers und mehr als fähig, ein Kind für Sex oder Geld zu entführen.

Von der Schuld seines Freundes ist der 46-jährige Österreicher seit einer Netflix-Doku: „Als ich die Netflix-Dokumentation sah, wusste ich sofort, dass er schuldig war“