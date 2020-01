Beim Urinieren von Schlossmauer gestürzt: Tot

In Sonderhausen ist ein 18-Jähriger von der Schlossmauer gestürzt und gestorben.

Er wollte nur urinieren, rutschte ab und starb an Ort und Stelle. Keine Überlebenschancen hatte ein 18-Jähriger am späten Mittwochabend, als er während des Urinierens an der Mauer des ehemaligen Residenzschlosses der Fürsten von Schwarzburg-Sonderhausen abstürzte. Offenbar kletterte der alkoholisierte Jugendliche über die fünf Meter hohe Mauer, die das Schloss umgibt, und stürzte in den Tod.

"Aufgrund der vorliegenden Spuren und der Auswertung vorhandener Aussagen von Zeugen handelt es sich um einen Unglücksfall", teilte die Polizei Thüringen am Donnerstag mit.