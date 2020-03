Coronavirus: 200 ProSiebenSat.1-Mitarbeiter im Homeoffice

Vorsorgemaßnahme, nachdem eine Infektion bekannt wurde

Weil ein Mitarbeiter von ProSiebenSat.1 in Düsseldorf positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden ist, sind vorsorglich 200 Mitarbeiter am Unternehmenssitz in Unterföhring bei München ins Homeoffice geschickt worden. Die Maßnahme sei rein vorsorglich, es bestehe kein begründeter Verdacht, sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag.

Dem infizierten Mitarbeiter gehe es gut. Etwa die Hälfte der betroffenen 200 Mitarbeiter sei negativ auf das Virus getestet worden, alle weiteren Ergebnisse werden bis Mittwoch erwartet.