Coronavirus: Irland sagt Paraden zum St. Patrick's Day ab

An den Umzügen nehmen jährlich Hunderttausende Menschen teil.

Die irische Regierung hat wegen der Coronavirus-Epidemie die Parade zum St. Patrick's Day in der Hauptstadt Dublin abgesagt. Das meldete der öffentlich-rechtliche Rundfunksender RTE am Montag mit Verweis auf die Entscheidung eines Kabinettsausschusses. Zuvor hatte bereits die zweitgrößte irische Stadt Cork die Parade abgesagt.

St. Patrick ist Irlands Schutzheiliger. Die Iren feiern ihn am 17. März mit Paraden und Festen. Die Parade in Dublin lockte im vergangenen Jahr rund 500.000 Menschen an. In Irland wurden bisher 21 Fälle der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gezählt.