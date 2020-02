Coronavirus: Verhaftungswelle in Krisenregion Wuhan?

Mehrere Videos aus der Gegend um Wuhan sollen zeigen, wie Corona-Patienten von uniformierten Männern aus dem Haus gezerrt und abgeführt werden. Andere Szenen zeigen panisch flüchtende Personen.

Ein Handyvideo, das sich über Twitter verbreitet und in Changqing Garden, Wuhan, aufgenommen worden sein soll, zeigt einen Mann, der vor mehreren uniformierten Männern panisch wegläuft. Den Behörden zufolge soll er mit dem Corona-Virus infiziert sein und in Quarantäne gesteckt werden. Das Video zeigt den Mann zunächst, wie er von den Uniformierten gestellt wird - dann läuft er weg. Die Männer verfolgen ihn auf der geisterhaft verlassenen Straße und tragen dabei lange Metallstäbe im Arm.

Menschen werden gewaltsam aus ihren Häusern gezerrt

Ein anderes Twitter-Video, das in China aufgenommen wurde, zeigt, wie Männer in Schutzanzügen eine Frau gewaltsam aus dem Haus zerren. Die Frau soll verhaftet und in Isolationshaft gesteckt werden, weil sie sich weigerte, eine Gasmaske zu tragen.