Erneut Österreicher in Thailand ums Leben gekommen

Ein 68-jähriger Österreicher ist im Urlaub auf tragische Weise ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt.

Erst am Montag war ein Paar aus Österreich in Thailand bei einem Motorrad-Unfall getötet worden. Nun ist es zu einem weiteren Todesfall gekommen: Ein 68-jähriger Österreicher stürzte im Badeort Patong auf der Insel Phuket vom Balkon seines Appartements im 12. Stock in die Tiefe. Passanten fanden die Leiche des Mannes auf dem Gehsteig.

Der Österreicher war Stammgast. Er sei jedes Jahr nach Thailand geflogen, wie es unter Berufung auf thailändische Behörden heißt. Er sei am 12. Dezember von Wien-Schwechat aus in das Urlaubsparadies gereist und hätte noch bis 17. März ein gültiges Visum gehabt.