Grausam: Hündin mit ihren neun Welpen auf Parkplatz ausgesetzt

Dory wurde gemeinsam mit ihren erst zwei Wochen alten Welpen auf einem Kirchenparkplatz ausgesetzt - Tierschützer fanden die verängstigte Hündin und retteten die Hundefamilie.

Wer macht so etwas Schreckliches? Im US-Bundesstaat Texas hat ein Unbekannter eine Hündin und ihre neun Welpen - erst zwei Wochen alt - auf einem Kirchenparkplatz ausgesetzt. Das Bild der verletzten, total verängstigten Hündin ging durch die sozialen Netzwerke und wurde zigmal geteilt. So wurde zum Glück auch die Tierschutzorganisation „Paw Angel Animal Rescue“ auf diese schreckliche Tat aufmerksam und rettete der Hündin und ihren Kleinen so das Leben. „Ich habe das Bild gesehen und es hat mein Herz gebrochen. Ich habe Angel angerufen und wir sind dorthin gefahren, um die Hunde zu retten“, erklärt Misty Boerger, eine der Retterinnen.

Ein Welpe überlebte nicht

Die Tierschützer fanden die Hündin total verängstigt und mit offenen Schnittwunden vor. Ihre Welpen waren stark geschwächt, eines der Jungen hatte einen Tumor am Hals und musste eingeschläftert werden. Die überlebenden acht Welpen werden nun gemeinsam mit ihrer Mutter von einer Pflegefamilie aufgepäppelt und suchen ein neues Zuhause.