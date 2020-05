Indien: Affe raubt Bankomat aus

Die Polizei staunte nicht schlecht, als sie das Überwachungsvideo einer indischen Bank sah: Es zeigt einen Affen, der den Bankomat "ausraubt".

Zunächst sah alles nach einem ganz normalen Raub aus, als die Polizei von Neu-Delhi in eine Bank in der indischen Hauptstadt gerufen wurde: Der Bankomat war aus der Wand gerissen worden und lag offen am Boden. Doch als sie das Überwachungsvideo sahen, trauten die Beamten ihren Augen kaum: Denn der "Bankräuber" war kein Mensch - sondern ein Affe.

Der Rhesusaffe war auf den Bankomat gesprungen und schaffte es, ihn aus der Verankerung zu reißen. Das Video zeigt, wie der Affe nach seiner "Tat" auf dem Bankomat herumspringt und daran schnüffelt - danach zieht er wieder ab. Geld stahl er dabei keines.