Interpol: Immer mehr Drogendealer tarnen sich als Essenslieferanten

Interpol warnt: In vielen Ländern nimmt der Drogen- und Waffenschmuggel getarnt durch Essenslieferungen mit Pizzakartons zu.

Laut Interpol wird der Drogen- und Waffenring in Irland immer kreativer: Inzwischen tarnen sich immer mehr Dealer als Pizzalieferanten, um ihre Ware zu schmuggeln. So werden Drogen in großen Mengen, aber auch Waffen unauffällig transportiert.

Kürzlich konnten in Irland, Spanien und Malaysia einige Fake-Lieferanten überführt werden. In den Pizzakartons wurde hauptsächlich Kokain, Marihuana, Ketamine und Ecstasy transportiert.