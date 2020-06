Maya-Wissenschaftler verrechnet: Welt soll doch "erst" nächste Woche untergehen

Laut Verschwörungstheoretikern haben sich Maya-Wissenschaftler verrechnet: Demnach sollte die Welt nicht 2012 untergehen, sondern nächste Woche!

Zahlreiche Menschen fürchteten bereits 2012 den Weltuntergang, den die Mayas vorhergesehen haben sollen - doch daraus wurde augenscheinlich nichts. Nun glauben Twitter-User eine Erklärung dafür gefunden zu haben: Ihren Theorien zufolge sollen sich die Wissenschaftler damals verrechnet haben: Sie hätten nämlich nicht bedacht, dass der gregorianischn Kalender - den wir nutzen - elf Tage weniger zur Verfügung hat als der julianische Kalender.

Der aktuelle Kalender wird seit 1752 verwendet, also seit 268 Jahren. Addiert man die verlorenen Tage, muss man 8 Jahre wegrechnen. Das bedeutet also, dass wir dieser Berchenung nach erst um Jahr 2012 wären - dem Jahr, in dem laut Mayas die Welt untergehen soll. Genauer gesagt nächste Woche.

Diese Überlegungen postete der Wissenschaftler Paolo Tagaloguin vergangene Woche auf Twitter. Mittlerweile löschte er seine Postings jedoch.