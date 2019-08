Stuttgart. Es war eine zutiefst grausame Tat: Mitten auf der Straße tötete der Asylwerber Issa Mohammed (28) in Stuttgart den Deutsch-Kasachen Wilhelm L. – mit einem Schwert. Immer wieder schlug er auf seinen ­früheren Mitbewohner ein.

Streit mit allen. In der deutschen Bild schildert ein Ex-Bewohner der WG, in der Täter und Opfer lebten, wie aggressiv Mohammed war. „Issa hatte immer mit allen Streit. Jeden Tag, das war normal“, sagt Senanu A. Anderen habe er das Essen weggenommen und deren Kleidung angezogen. „Er hatte zwei Monate keine Miete bezahlt, im Mai zog Issa aus“, so sein Ex-Mitbewohner. Das spätere Opfer soll sich beim Vermieter über Issa Mohammed beschwert haben. Dessen Motiv laut Bild: Er hatte sich bei den Behörden als Syrer ausgegeben, stamme aber eigentlich aus Jordanien. Mohammed hatte L. wohl in Verdacht, sein Geheimnis zu verraten. Er habe den Mord gestanden und zugegeben, bei der Nationalität gelogen zu haben, heißt es aus Ermittlerkreisen.